Турецкая валюта уже упала до 18 лир за доллар

Турецкая лира сегодня, 20 декабря, снова обновила исторический минимум. Валюта подешевела почти на 10% и обесценилась до 18 лир за доллар.

За год турецкая лица подешевела примерно на 50%. Валюта Турции снова начала дешеветь после решения национального Центробанка, который на прошлой неделе понизил процентную ставку до 14%. Из-за обвала биржа Стамбула уже несколько раз приостанавливала работу.