Госдеп рекомендовал американцам не ездить в Украину

Ведомство также посоветовало проявлять «повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков»

Госдепартамент США в понедельник рекомендовал американцам не путешествовать в Украину из-за пандемии COVID-19, а также возросших угроз со стороны России. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении.

«Госдепартамент продолжает рекомендовать американским гражданам не ездить в Украину из-за COVID-19, а также пересмотреть поездки в эту страну в связи с возросшими угрозами со стороны России. Проявляйте повышенную осторожность из-за преступности и гражданских беспорядков», — утверждают во внешнеполитическом ведомстве.

В последнее время звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В качестве возможных сроков называется начало 2022 года.