Покупателями продукции украинского АПК являются страны Азии и Африки

Согласно официальным данным Государственной таможенной службы по итогам 11 месяцев текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Украины увеличился на 22% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.
«По официальным данным Гостаможслужбы внешнеторговое обращение сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров по итогам 11 месяцев текущего года увеличилось на 22% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и достигло около 31,3 млрд долл., что составило 24,7% всего внешнеторгового оборота товарами Украины», — говорится в сообщении.
Продукция аграрного сектора составила 39,8% общего экспорта товаров из Украины.
Самыми весомыми составляющими экспорта продовольственных товаров и сельхозпродукции в январе-ноябре 2021 оставались:
Основными странами, в которые поставлялась украинская агропродовольственная продукция, были:
В то же время, импорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров за указанный период вырос на 20% к соответствующему периоду 2020 года и составил 6,9 млрд долл., или 10,5% от общего импорта товаров в Украину.
Наибольшую часть в структуре импорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров составили: плоды, орехи и цедра; рыба, ракообразные и моллюски; табак и изделия из него; какао-бобы, продукты из него, шоколад; растительное масло.
В структуре импорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров наибольший удельный вес заняли: Польша (10,5%); Германия (6,9%); Италия (6,9%); Турция (6,1%); Индонезия (4,3%).
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