Покупателями продукции украинского АПК являются страны Азии и Африки

Согласно официальным данным Государственной таможенной службы по итогам 11 месяцев текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции и продовольствия из Украины увеличился на 22% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

«По официальным данным Гостаможслужбы внешнеторговое обращение сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров по итогам 11 месяцев текущего года увеличилось на 22% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года и достигло около 31,3 млрд долл., что составило 24,7% всего внешнеторгового оборота товарами Украины», — говорится в сообщении.

Продукция аграрного сектора составила 39,8% общего экспорта товаров из Украины.

Самыми весомыми составляющими экспорта продовольственных товаров и сельхозпродукции в январе-ноябре 2021 оставались:

зерновые культуры,

масло растительное,

семена масличных культур и жмыха,

твердые отходы отжима растительных жиров и масел.

Основными странами, в которые поставлялась украинская агропродовольственная продукция, были:

Китай (15,4% в структуре экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров):

Индия (6,5%);

Нидерланды (6,4%);

Египет (5,9%);

Турция (4,8%).

В то же время, импорт сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров за указанный период вырос на 20% к соответствующему периоду 2020 года и составил 6,9 млрд долл., или 10,5% от общего импорта товаров в Украину.

Наибольшую часть в структуре импорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров составили: плоды, орехи и цедра; рыба, ракообразные и моллюски; табак и изделия из него; какао-бобы, продукты из него, шоколад; растительное масло.

В структуре импорта сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров наибольший удельный вес заняли: Польша (10,5%); Германия (6,9%); Италия (6,9%); Турция (6,1%); Индонезия (4,3%).