Цена газа в Европе остается выше $1700

Цена газа в Европе по итогам торгов в понедельник закрепилась выше $1 700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги на отметке в $1 723 за 1 тыс. куб. м, или €147,5 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Ранее «Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на аукционе в понедельник.

Также газовый холдинг вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал — Европа на вторник.