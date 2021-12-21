Суд Лондона обязал премьер-министра ОАЭ выплатить сбежавшей жене $730 млн

Высокий суд Лондона обязал премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума выплатить £550 млн ($730 млн) на содержание его сбежавшей супруги принцессы Хайи и их двух несовершеннолетних детей. Как уточняет агентство PA, которое приводит выдержки из распространенного во вторник вердикта, речь может идти о самой большой компенсации по семейному делу, когда-либо определенной английским судом.

Уточняется, что нынешнее решение превосходит рекордную до сегодняшнего дня выплату в размере £453 млн ($645,5 млн по курсу на тот момент), которую британский суд в 2018 году обязал сделать российского предпринимателя Фархада Ахмедова своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой в рамках бракоразводного процесса.

Сообщается, что 72-летний эмир Дубая, также занимающий посты вице-президента и министра обороны, должен будет, в частности, перечислить £251,5 млн ($330 млн) своей шестой жене, а также внести банковскую гарантию в размере £290 млн ($385 млн) на содержание детей и обеспечение их безопасности в будущем. Как постановил лондонский суд, всего правитель Дубая должен будет ежегодно выплачивать по £11 млн ($15 млн) принцессе Хайе и двум детям, пока они не достигнут совершеннолетия.

Дети также будут иметь доступ к фонду на образование в размере £3 млн. После того, как 14-летняя дочь Джалила и 9-летний сын Заид получат университетское образование, они до конца жизни будут получать иметь право на £5,5 млн ($7,3 млн) в год на обеспечение их безопасности. Такая же сумма будет отведена 47-летней принцессе Хайе.

В рамках расходов на содержание детей суд также выделил £5,1 млн на их каникулы, ежегодную сумму в размере £450 тыс. ($600 тыс.) на оплату прислуги и около £275 тыс. ($365 тыс.) на содержание домашних животных.

В июле 2019 года лондонская газета The Sun сообщала, что супруга премьера ОАЭ сбежала от него с сыном и дочерью, забрав с собой около $40 млн. По сведениям издания, она еще в феврале отправилась, предположительно, в Германию. Как отметила газета, эта ситуация привела к дипломатическому кризису между Германией и ОАЭ, поскольку Мухаммед бен Рашид Аль Мактум якобы обратился к германским властям с просьбой вернуть супругу на родину, однако Берлин отказался сделать это.

Позже сообщалось, что принцесса Хайя, которая является дочерью покойного короля Хусейна бен Талала и единокровной сестрой нынешнего правителя Иордании Абдаллы II, проживает в Лондоне в собственном особняке стоимостью £85 млн.