Войти
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
позиция
Зеленский выступает за введение против России превентивных санкций
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться
официально
Шмыгаль пообещал не вводить локдаун, если украинцы будут вакцинироваться

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Суд Лондона обязал премьер-министра ОАЭ выплатить сбежавшей жене $730 млн

163
Суд Лондона обязал премьер-министра ОАЭ выплатить сбежавшей жене $730 млн

Высокий суд Лондона обязал премьер-министра ОАЭ и эмира Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума выплатить £550 млн ($730 млн) на содержание его сбежавшей супруги принцессы Хайи и их двух несовершеннолетних детей. Как уточняет агентство PA, которое приводит выдержки из распространенного во вторник вердикта, речь может идти о самой большой компенсации по семейному делу, когда-либо определенной английским судом.

Уточняется, что нынешнее решение превосходит рекордную до сегодняшнего дня выплату в размере £453 млн ($645,5 млн по курсу на тот момент), которую британский суд в 2018 году обязал сделать российского предпринимателя Фархада Ахмедова своей бывшей жене Татьяне Ахмедовой в рамках бракоразводного процесса.

Сообщается, что 72-летний эмир Дубая, также занимающий посты вице-президента и министра обороны, должен будет, в частности, перечислить £251,5 млн ($330 млн) своей шестой жене, а также внести банковскую гарантию в размере £290 млн ($385 млн) на содержание детей и обеспечение их безопасности в будущем. Как постановил лондонский суд, всего правитель Дубая должен будет ежегодно выплачивать по £11 млн ($15 млн) принцессе Хайе и двум детям, пока они не достигнут совершеннолетия.

Дети также будут иметь доступ к фонду на образование в размере £3 млн. После того, как 14-летняя дочь Джалила и 9-летний сын Заид получат университетское образование, они до конца жизни будут получать иметь право на £5,5 млн ($7,3 млн) в год на обеспечение их безопасности. Такая же сумма будет отведена 47-летней принцессе Хайе.

В рамках расходов на содержание детей суд также выделил £5,1 млн на их каникулы, ежегодную сумму в размере £450 тыс. ($600 тыс.) на оплату прислуги и около £275 тыс. ($365 тыс.) на содержание домашних животных.

Читайте также: Цена газа в Европе установила новый исторический рекорд

В июле 2019 года лондонская газета The Sun сообщала, что супруга премьера ОАЭ сбежала от него с сыном и дочерью, забрав с собой около $40 млн. По сведениям издания, она еще в феврале отправилась, предположительно, в Германию. Как отметила газета, эта ситуация привела к дипломатическому кризису между Германией и ОАЭ, поскольку Мухаммед бен Рашид Аль Мактум якобы обратился к германским властям с просьбой вернуть супругу на родину, однако Берлин отказался сделать это.

Позже сообщалось, что принцесса Хайя, которая является дочерью покойного короля Хусейна бен Талала и единокровной сестрой нынешнего правителя Иордании Абдаллы II, проживает в Лондоне в собственном особняке стоимостью £85 млн.

ОАЭ, Великобритания
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 21 декабря 2021
Понедельник, 20 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016