Еще шесть областей Украины переводят в «желтую» зону

Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) во время заседания во вторник установила на территории 6 областей Украины «желтый» уровень эпидемической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 23 декабря 2021 „желтый“ уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей», — написал Немчинов в телеграмме во вторник.

Волынская и Запорожская области до сих пор остаются в «красной» зоне, поскольку в них превышен показатель выявления случаев инфицирования.