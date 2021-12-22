«Нафтогаз» пожаловался в Еврокомиссию на российский «Газпром»

НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа, подав ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации.

«Газпром» резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с «Газпромом», — приводятся в релизе «Нафтогаза» в среду слова главы правления Юрия Витренко.

По его мнению, именно это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

«Действия „Газпрома“ являются антиконкурентными и повлекли за собой значительные негативные последствия для всех европейских потребителей. „Нафтогаз“ как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения», — отметил Витренко.

Украинская компания просит Европейскую комиссию обязать «Газпром» выставить на электронные торги значительные объемы газа для его поставки на украино-российской или на границе с ЕС с Украиной.

В НАК отметили, что в этом случае клиенты «Газпрома» получат возможность покупать газ, в частности, на границе России с Украиной для дальнейшего самостоятельного бронирования мощностей ГТС и транспортировки в Европу или закачке газа в украинские подземные хранилища (ПХГ).

Кроме того, считают в НАК, «Газпром» должен предоставлять технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа по частным российским добывающим компаниям, а также транзиту газа из стран Центральной Азии.