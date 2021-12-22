Германия готова к любым переговорам с РФ ради мира в Украине

Германия в принципе готова к любым переговорам с Россией с целью деэскалации нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя планы Москвы в январе 2022 года провести переговоры со странами НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.
«В принципе ситуация такова: ввиду вопросов, которые ставит Россия, мы хотим способствовать деэскалации и готовы к любым переговорам», — сказал он. Хебештрайт отметил, что, по его информации, переговоры могут пройти не на высшем, а на экспертном уровне. «Это нужно прояснить», — добавил он.
«Во время переговоров, которые мы проводили в Брюсселе и с французским президентом, мы всегда подчеркивали, канцлер подчеркивал готовность прояснить в нормандском формате вопросы, которые возникают в настоящий момент в отношениях России и Украины», — указал представитель правительства ФРГ.
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве. Среди требований, которые РФ выдвигает Западу, — невступление Украины в НАТО.
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