Германия готова к любым переговорам с РФ ради мира в Украине

Германия в принципе готова к любым переговорам с Россией с целью деэскалации нынешней ситуации вокруг Украины. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, комментируя планы Москвы в январе 2022 года провести переговоры со странами НАТО по предложениям о гарантиях безопасности.

«В принципе ситуация такова: ввиду вопросов, которые ставит Россия, мы хотим способствовать деэскалации и готовы к любым переговорам», — сказал он. Хебештрайт отметил, что, по его информации, переговоры могут пройти не на высшем, а на экспертном уровне. «Это нужно прояснить», — добавил он.

«Во время переговоров, которые мы проводили в Брюсселе и с французским президентом, мы всегда подчеркивали, канцлер подчеркивал готовность прояснить в нормандском формате вопросы, которые возникают в настоящий момент в отношениях России и Украины», — указал представитель правительства ФРГ.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов Организации Североатлантического договора. Они были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в российском дипведомстве. Среди требований, которые РФ выдвигает Западу, — невступление Украины в НАТО.