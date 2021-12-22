Львовский облсовет официально просит переименовать РФ в Московию

Депутаты Львовского областного совета направили президенту Украины Владимиру Зеленскому и депутатам Верховной Рады обращение о восстановлении исторической справедливости и официальном переименовании на государственном уровне Российской Федерации в Московию.

Как сообщает пресс-служба облсовета, относительно граждан РФ предлагается использовать этноним «московиты».

«В последние несколько сотен лет наш северо-восточный сосед, постоянно посягающий на нашу территорию, неправомерно пользуется украденным государственным и географическим названием „Россия“... Мы обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде с требованием восстановить историческую справедливость и дальше использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация на государственном, официальном, общественном уровнях, а также в СМИ на территории Украины», — говорится в обращении.

В нем уточняется, что Петр I переименовал Московское царство в Россию, а себя провозгласил императором «лишь 300 лет назад, после одержания ряда побед над Швецией и заключения Ништадского мирного договора 22 октября 1721 года». До этого же название Московия в отношении территории современной РФ повсеместно употреблялось на картах и атласах XV, XVI и даже XVIII веков.

«В конце XVIII века Россия оккупировала всю территорию Великого княжества Литовского и значительную часть Польши, перед Екатериной II встала задача найти легальное оправдание оккупации. Поэтому состоялась фальсификация истории для обоснования законных притязаний России на чужие земли: изменены исторические документы, где российский и московский народы объединились как славянские; придумана история борьбы национально-освободительных украинских, белорусских и польских движений, которые всегда мечтали стать одной страной; распространен миф о лидерстве России как славянской страны», — подчеркивается в документе.

Авторы документа указали, что изменение названия Московского царства «бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины».