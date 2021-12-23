США ввели ограничения на импорт товаров из китайского Синьцзяна

Президент США Джо Байден в четверг подписал закон, направленный, по заявлению Вашингтона, на предотвращение принудительного труда уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Документ, который ранее одобрили обе палаты Конгресса США, предусматривает введение ограничений на импорт товаров из СУАР и санкций в отношении физических лиц и организаций, несущих ответственность за нарушение прав человека в этом регионе Китая.
США и ряд других стран Запада давно обвиняют КНР в ущемлении прав мусульман-уйгуров, которые там проживают.
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