Франция и ФРГ поддержали Украину на фоне обострения на Донбассе

Франция и ФРГ выразили озабоченность обострением ситуации на линии соприкосновения на Донбассе и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и ФРГ Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, опубликованном в ночь на воскресенье.

«Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности, — гласит коммюнике. — Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Также министры призвали к прекращению препятствий свободе передвижения ее участников.

На Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.