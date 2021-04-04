Войти
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний
позиция
Трамп призвал бойкотировать Coca-Cola и ряд других компаний
Зеленский пошутил про пятничные заседания СНБО
их нравы
Зеленский пошутил про пятничные заседания СНБО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Франция и ФРГ поддержали Украину на фоне обострения на Донбассе

412
Франция и ФРГ поддержали Украину на фоне обострения на Донбассе

Франция и ФРГ выразили озабоченность обострением ситуации на линии соприкосновения на Донбассе и выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и ФРГ Жан-Ива Ле Дриана и Хайко Мааса, опубликованном в ночь на воскресенье.

«Франция и Германия обеспокоены увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на востоке Украины стабилизировалась. Мы крайне внимательно следим за ситуацией, в частности за передвижениями российских войск, и призываем стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности, — гласит коммюнике. — Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули, что продолжают добиваться полного выполнения условий минских соглашений и поддерживают продолжающиеся в этой связи переговоры. Они приветствовали решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Также министры призвали к прекращению препятствий свободе передвижения ее участников.

На Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

Читайте также: Картридж Super Mario Bros. продали на аукционе за рекордную сумму

Ситуация в Донбассе осложнилась в конце февраля, в регионе практически каждый день фиксировались перестрелки, в том числе с использованием минометов и гранатометов. Стороны возложили ответственность за обострение друг на друга.

Франция, Донбасс, ФРГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 4 апреля 2021
Суббота, 3 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016