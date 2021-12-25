В США разрабатывают план предоставления разведданных Украине

Пентагон разрабатывает план предоставления Украине разведданных, касающихся возможного российского вторжения, сообщила газета The New York Times со ссылками на американских официальных представителей.

Эвелин Фаркас, занимавшая пост заместителя помощника министра обороны по России, Украине и Евразии в администрации президента Обамы, заявила: «Первое, что мы можем сделать, — это оперативная разведка в реальном времени». По ее словам, если в США видят, что «русские переступают черту, мы говорим им, и они используют это».

Американские официальные лица, пишет газета, признают, что «одна из потенциальных проблем, связанных с предоставлением действенных разведданных, заключается в том, что это может привести к тому, что Украина нанесет удар первой».

Издание напоминает, что США уже предоставляют Украине военную помощь, в том числе поставками летальных вооружений. В частности, с 2018 года Украине поставляются противотанковые ракетные комплексы Javelin. В этом году президент Джо Байден санкционировал их дополнительные поставки.

В список возможных потенциальных военных поставок входит перенаправление в Украину вертолетов и другой военной техники, ранее выделенной афганским военным.

Как сообщалось, американские и британские эксперты в области кибервойны для противостояния возможным российским кибератакам уже находятся в Украине.

The New York Times отметила, что Россия требует от США и НАТО прекратить расширение НАТО на восток и представить правовые гарантии этого. «Однако официальные лица в США и НАТО в частном порядке отклонили основные требования российского предложения».