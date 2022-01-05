Глава МИД Швеции обсудит в США агрессию РФ против Украины

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде свой первый зарубежный визит в 2022 году нанесет в США, где встретится со своим коллегой Энтони Блинкеном, заместителем государственного секретаря Венди Шерманом, советником президента по национальной безопасности Джонатаном Файнером и госсекретарем по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зейей. Одной из центральных тем для обсуждения 5-8 января станут «ситуация в Украине и действия в отношении нее России», сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе правительственной канцелярии.
Кроме этого, шведский министр встретится с представителями аналитических центров и экспертных сообществ, чтобы обсудить с ними вопросы климата и безопасности.
МИД королевства также отмечает, что «забота о демократии, правах человека, равноправии, гражданском обществе и принципах правового государства во всем мире станут важной темой на встречах министра иностранных дел, которая также поделится опытом и результатами шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году».
Последняя встреча Линде с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в Стокгольме в связи со встречей Совета министров ОБСЕ 2-3 декабря 2021 года.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016