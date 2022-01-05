Глава МИД Швеции обсудит в США агрессию РФ против Украины

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде свой первый зарубежный визит в 2022 году нанесет в США, где встретится со своим коллегой Энтони Блинкеном, заместителем государственного секретаря Венди Шерманом, советником президента по национальной безопасности Джонатаном Файнером и госсекретарем по вопросам гражданской безопасности, демократии и прав человека Узрой Зейей. Одной из центральных тем для обсуждения 5-8 января станут «ситуация в Украине и действия в отношении нее России», сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе правительственной канцелярии.

Кроме этого, шведский министр встретится с представителями аналитических центров и экспертных сообществ, чтобы обсудить с ними вопросы климата и безопасности.

МИД королевства также отмечает, что «забота о демократии, правах человека, равноправии, гражданском обществе и принципах правового государства во всем мире станут важной темой на встречах министра иностранных дел, которая также поделится опытом и результатами шведского председательства в ОБСЕ в 2021 году».

Последняя встреча Линде с госсекретарем США Энтони Блинкеном состоялась в Стокгольме в связи со встречей Совета министров ОБСЕ 2-3 декабря 2021 года.