Во Львове ночью тушили пожар в поезде «Киев-Ужгород»

Минувшей ночью возник пожар в поезде «Киев-Ужгород», который прибыл на вокзал во Львове в 03:45, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

«Около 03:45 возник пожар в вагоне № 7 пассажирского поезда № 81 сообщением „Киев-Ужгород“, который прибыл на главный железнодорожный вокзал Львова», — указано в сообщении.

Пассажиров из вагона эвакуировали, вагон отцепили и переместили на запасной путь, Пожар был потушен в 05:03 утра.

«В результате пожара потерпевших нет. Пассажиров пересадили в другой вагон, поезд продолжил движение с опозданием на 19 минут», — сообщает ОГА.

Причины возгорания выясняются, сумма убытков уточняется.