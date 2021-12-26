Во Львове ночью тушили пожар в поезде «Киев-Ужгород»

Минувшей ночью возник пожар в поезде «Киев-Ужгород», который прибыл на вокзал во Львове в 03:45, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
«Около 03:45 возник пожар в вагоне № 7 пассажирского поезда № 81 сообщением „Киев-Ужгород“, который прибыл на главный железнодорожный вокзал Львова», — указано в сообщении.
Пассажиров из вагона эвакуировали, вагон отцепили и переместили на запасной путь, Пожар был потушен в 05:03 утра.
«В результате пожара потерпевших нет. Пассажиров пересадили в другой вагон, поезд продолжил движение с опозданием на 19 минут», — сообщает ОГА.
Причины возгорания выясняются, сумма убытков уточняется.
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