В Киеве создают штаб территориальной обороны; система терробороны столицы должна быть развернута в ближайшее время, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Андрей Крищенко.
По информации пресс-службы КГГА, набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.
В январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.
Как отмечено в сообщении, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями главы КГГА, руководителями Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных сил Украины, полиции столицы.
«Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к самому худшему. У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработана координация и действия всех служб и структурных подразделений», — подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. «Таких объектов в Киеве — более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны», — сообщила пресс-служба.
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