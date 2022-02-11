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Власти хотят привлечь к службе в теробороне 1,5-2 млн украинцев

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Власти хотят привлечь к службе в теробороне 1,5-2 млн украинцев

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный заявил, что в ближайшее время к службе в резерве Сил территориальной обороны ожидается привлечь от полутора до двух миллионов мотивированных граждан.

«У нас есть довольно амбициозные планы в этом направлении): на конец марта нам бы хотелось иметь не менее 70% процентов резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах. Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, которые желают защитить свою дом, семью, страну, и которых мы должны подготовить», — заявил Залужный во время заседания Конгресса местных и региональных властей в Харькове в пятницу.

Он призвал представителей местных властей проводить агитационную работу на региональном уровне для привлечения граждан к военной службе в резерве в составе Сил территориальной обороны, а также обеспечить подготовку специально обустроенных мест, в которых резервисты смогут улучшать свои боевые навыки.

«В ближайшее время мы внедрим системы подготовки резервистов с помощью платформы дистанционного обучения... Однако, в то же время для организации подготовки этого подразделения теробороны, который формируется на вашей территории, должен быть участок местности, где резервисты должны улучшать свои навыки, в частности, и огневой подготовки», — подчеркнул Залужный.

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Он указал на необходимость подготовки объектов инфраструктуры в городах и на предприятиях, которые могут использоваться военнослужащими во время проведения тактических учений.

ВСУ, территориальная оборона
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