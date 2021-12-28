В Харькове снесут местный «Стоунхендж», высмеянный пользователями соцсетей

Объект «Скифское наследие», установленный на ул. Библика в Харькове и прозванный пользователями соцсетей Харьковским Стоунхенджем, будет снесен, а автор проекта не получит денег из бюджета, заявил городской голова Игорь Терехов.
«Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью платить по счетам. Я и моя команда проекта не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен », - цитирует Терехова пресс-служба.
По словам Терехова, человек, подписавший документы об установке «Скифского наследия», освобожден от занимаемой должности. При этом городской голова не уточнил, о ком именно идет речь.
Объект «Скифское наследие» — один из проектов-победителей общественного бюджета Харькова на 2021 год. Список проектов победителей был утвержден депутатами горсовета на сессии 30 декабря 2020 года.
Как указал автор Евгений Кулик, проект направлен на повышение культуры и туристической привлекательности города.
Бюджет проекта был рассчитан на 1млн 482тыс. 680грн, из которых почти две трети (907 тыс.200 грн) предназначалось на детали колонн и перекрытий, а еще 58 тыс.грн — на две копии скифских каменных идолов.
Фото реализованного проекта появились в социальных сетях в пятницу, 24 декабря, с ироничными комментариями пользователей, окрестивших объект «Харьковским Стоунхенджем». Они называли это «инсталляция «Деньги в никуда», «шлакоблокохендж», «ЖЕК-арт по-богатому» и т.д. Конструкция представляет собой бетонные конструкции, неаккуратно уложенные в столбы и П-образные арки, расположенные по кругу. Возле двух столбов установлены фигуры, напоминающие скифских идолов.
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