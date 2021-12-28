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У Зеленского пришли требовать реальной борьбы с олигархами и отказа от сотрудничества с МВФ

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У Зеленского пришли требовать реальной борьбы с олигархами и отказа от сотрудничества с МВФ

Под Офисом президента проходит акция протеста с требованием начать реальную деоолигархизацию и прекратить сотрудничество с МВФ.

Приблизительно 7-8 тысяч участников акции пришли на Банковую, попытавшись пройти под здание ОП, куда их не пустили правоохранители.

Участника акции заявляют, что они возмущены поведением действующей власти, которая не выполнила предвыборные обещания, в частности, не смогла обеспечить новое качество политики и достойную жизнь для каждого украинца.

Они считают, что за 2,5 года Украина под руководством Международного валютного фонда «окончательно попала в капкан олигархов». Регулярные кредитные ссуды ежедневно ухудшают внешнее и внутреннее политическое, социальное, финансовое положение Украины, а рекомендации МВФ приобретают формат откровенного шантажа.

Дирижирование Международного валютного фонда приводит к тому, что Украина превратилась в территорию, которая вынуждена действовать только в интересах внутреннего и международного олигархата, заявляют участники акции.

Протестующие считают, что власть и лично президент Зеленский проводят антинародную политику.

Ни один олигарх не ответил перед законом, ни один коррупционер не находится за решеткой, страна погрязла в долгах перед МВФ, военный потенциал Украины стремительно приближается к нулю, - такими видят результаты работы Зеленского и его сотрудничества с МВФ участники акции.

Они также выдвинули ряд требований к президенту и власти в целом. Так, протестующие требуют ввести мораторий на повышение коммунальных тарифов, прекратить распродажу стратегически важных объектов экономики. Также там требуют раскрыть содержание кредитных соглашений с МВФ и другими международными финансовыми организациями, которые, по мнению протестующих, представляют прямую угрозу существованию государства и втягивают страну в новую кабалу.

Власть призывают свернуть экономические реформы, продвигаемые МВФ, поскольку те, по мнению участников акции, превращают обычных людей в нищих. Речь идет об отмене рынка природного газа и электрической энергии с одновременным установлением экономически обоснованных тарифов не только на электроэнергию и свет, но и на услуги таких монополистов как облэнерго, облгазы, Укрзализныця, и так далее.

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Отметим, что это уже не первая подобная акция, прошедшая за последнее время в столице. 16 декабря в Киеве прошел аналогичный митинг, на котором примерно 3 тысячи человек протестовали против сотрудничества Украины с МВФ. Митингующие тогда вышли под Кабмин и Верховую Раду, заявляя, что под давлением Фонда власть принимает антисоциальные законы, уничтожающие рабочие места и малое предпринимательство, делающие невыносимой жизнь малоимущих и пенсионеров.

МВФ, протесты
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