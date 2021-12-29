В РФ сообщили о готовности «Северного потока – 2» к эксплуатации

Заполнение газом второй нитки «Северного потока — 2» завершено сегодня днем, газопровод полностью готов к началу эксплуатации. Об этом сообщил глава российского «Газпрома» Алексей Миллер на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным о прохождении осенне-зимнего отопительного сезона.
«Сегодня в 12 часов 58 минут по московскому времени „Газпром“ завершил заполнение газом второй нитки газопровода „Северный поток — 2“. И теперь и первая, и вторая нитка газопровода „Северный поток — 2“ находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации», — сказал руководитель компании, которого цитируют российские СМИ.
Оператор проекта — компания Nord Stream 2 AG — в своем сообщении отметил, что текущее давление в трубе «Северного потока — 2» достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа по газопроводу.
«29 декабря процедура по заполнению газом второй нитки газопровода „Северный поток — 2“ была завершена. В соответствии с планом и проектными требованиями нитка наполнена так называемым техническим газом в объеме приблизительно 177 млн куб. м, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Данного давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа», — сказали в компании.
О следующих технических шагах компания сообщит дополнительно, добавили в Nord Stream 2.
Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершилось 10 сентября 2021 г. Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока — 2» нужно получить одобрение немецкого регулятора. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ.
Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщило, что решение о сертификации оператора «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.
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