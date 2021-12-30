В ЮАР раскрыли данные по смертности от штамма омикрон

Омикрон-штамм имеет уровень смертности на 75% меньше по сравнению с прошлыми волнами COVID-19. Об этом сообщила The Telegraph со ссылкой на данные ученых из Национального института инфекционных заболеваний в ЮАР и Университета Претории.

Ученые наблюдали за пациентами, которые поступили в больницу в городе Цване, провинция Гаутенг, ставшей очагом распространения нового штамма. Они обнаружили, что во время волны нового штамма «омикрон» умерли 4,5% заболевших, в то время как раньше летальный исход наблюдался в 21,3% случаев. Ученые предположили, что если такие результаты будут получены и в других странах мира, то произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что приблизит окончание пандемии.

Кроме того, во время исследования было установлено, что зараженных «омикроном» выписывали из больниц быстрее, в среднем уже через четыре дня после госпитализации. Для предыдущих волн этот показатель составлял 8,8 дня.

Тяжелое течение заболевания с необходимостью интенсивной терапии также наблюдалось у меньшего числа пациентов: 1% против 4,3 в прошлые волны коронавируса.