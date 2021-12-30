Байден в ближайшее время поговорит с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Главной темой будет угроза со стороны России и, вероятно, результаты разговора лидера США с президентом РФ, сообщает «Укринформ» по итогам телефонного брифинга высокопоставленного чиновника администрации президента США.

«Можно ожидать, что президент Байден и Зеленский будут поддерживать тесный контакт. У нас пока нет конкретно запланированного в графике разговора, но они снова поговорят в скором времени», — сказал чиновник.

Он заверил, что администрация Байдена сочтет неправильным обсуждать вопросы, касающиеся союзников и партнеров, без их ведома.

Также представитель Белого дома добавил, что контакты с представителями Украины на высоком уровне проходят ежедневно.

Напомним, сегодня, 30 декабря, состоится внеплановый разговор президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. Телефонный звонок намечен в 21:30 по Киеву. Разговор запросил Кремль.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский и Госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор.