В МИД Германии не видят скорого возвращения РФ в состав G7

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видит возможности возвращения России в состав «большой семерки» (G7) в обозримом будущем. «Это, конечно, очень больно, что Россия за счет аннексии Крыма исключила себя из этого круга, — сказала она в интервью агентству dpa, опубликованном в четверг, 30 декабря. — В настоящее время неясно, когда Россия сможет вернуться в группу — нынешняя эскалация не облегчает ситуацию».
Россия была исключена из состава «большой восьмерки» G8 в 2014 году после аннексии украинского полуострова. По мнению Бербок, «после агрессивных действий России в 2014 году было правильно дать понять, что на этой основе невозможно просто продолжать экономико-политическую повестку дня».
С 1 января 2022 года Германия сменит Великобританию на посту председателя «большой семерки», куда также входят Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Бербок заявляла, что хочет сделать совместное решение проблемы климатического кризиса одним из центральных вопросов германского председательства в G7.
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