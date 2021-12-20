В Беларуси почти достроили второй энергоблок БелАЭС

Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 95%, в ближайшее время будут завершены работы, необходимые для получения разрешения на загрузку ядерного топлива. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.
«Готовность второго энергоблока — 95%. Сейчас на нем проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни», — отметил глава белорусского Минэнерго.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится россиянами вблизи города Островец Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок уже работает.
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