В Беларуси почти достроили второй энергоблок БелАЭС

Второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 95%, в ближайшее время будут завершены работы, необходимые для получения разрешения на загрузку ядерного топлива. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич.

«Готовность второго энергоблока — 95%. Сейчас на нем проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни», — отметил глава белорусского Минэнерго.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится россиянами вблизи города Островец Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006». Первый энергоблок уже работает.