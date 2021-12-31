На трассе Киев-Одесса затруднено движение из-за ДТП

В пятницу на участке трассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем движение в сторону Киева затруднено, сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

«Автопроисшествие на 32 км автодороги Киев — Одесса. В связи с ДТП движение транспортных средств затруднено в направлении города», — говорится в сообщении, обнародованном в телеграмме.

В нем уточняется, что обстоятельства ДТП в данный момент устанавливаются следователями.