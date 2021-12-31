В Украине ожидается потепление и дождь

В первый день Нового года в Украине ожидается незначительное потепление, которое принесет теплый и влажный атлантический воздух, продолжающий поступать из Западной Европы, однако уже 2 января в большинстве областей, кроме юга и востока, температура воздуха снова снизится.

Как сообщил Укргидрометцентр, в субботу, 1 января, в восточных и северо-восточных областях снег с дождем, на дорогах гололедица; температура 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

На остальной территории дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. В Карпатах снег и дождь; температура в течение суток около 0°. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье порывы 15-20 м/с.

В Киеве в субботу ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 5° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 января самая высокая температура днем (+8,5°) была в 2021 году, самая низкая ночью (-22,8°) в 1896, 1909, 1970 годах.

В воскресенье в Украине без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-8° мороза, на востоке и юге страны около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях до 5° тепла.

В Киеве в воскресенье без существенных осадков. На дорогах местами гололедица Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.