В Украине ожидается потепление и дождь

В первый день Нового года в Украине ожидается незначительное потепление, которое принесет теплый и влажный атлантический воздух, продолжающий поступать из Западной Европы, однако уже 2 января в большинстве областей, кроме юга и востока, температура воздуха снова снизится.
Как сообщил Укргидрометцентр, в субботу, 1 января, в восточных и северо-восточных областях снег с дождем, на дорогах гололедица; температура 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
На остальной территории дождь, температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла. В Карпатах снег и дождь; температура в течение суток около 0°. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Правобережье порывы 15-20 м/с.
В Киеве в субботу ночью умеренный, днем небольшой дождь. Температура ночью 1-3° тепла, днем около 5° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 января самая высокая температура днем (+8,5°) была в 2021 году, самая низкая ночью (-22,8°) в 1896, 1909, 1970 годах.
В воскресенье в Украине без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-8° мороза, на востоке и юге страны около 0°; днем от 3° мороза до 2° тепла, в западных областях до 5° тепла.
В Киеве в воскресенье без существенных осадков. На дорогах местами гололедица Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем около 0°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016