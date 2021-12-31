Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу опустилась ниже $900 за тыс. куб. м впервые с ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снижалась к 13.00 по Киеву до ниже $870 за 1 тыс. куб. м, или €74,325 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет 15%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала более чем в два раза.

21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2 000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.