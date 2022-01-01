Канцлер ФРГ рассказал о «новых проблемах» из-за возможной агрессии России

Европа сейчас сталкивается с «новыми проблемами» из-за возможной агрессии России против Украины, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к жителям Германии.

«Нерушимость границ — это огромное достояние, ценность которого не подлежит обсуждению», — заявил Шольц. По его словам, для безопасности в Европе необходимо трансатлантическое сотрудничество. Поэтому ФРГ и другие страны «продолжают работать» в рамках Европейского союза. Целью этого является создание «суверенной, сильной Европы», которая «живет в соответствии со своими общими ценностями мира, верховенства закона и демократии».

Сразу после вступления в должность Шольц уже поднимал тему Украины. В середине декабря он с президентами Франции и Украины призвал Россию перезапустить «нормандский формат» переговоров.