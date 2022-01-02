Талибы рекомендовали водителям автобусов останавливаться на молитву

Движение «Талибан» рекомендовало водителям автобусов приостанавливать свою работу на время молитвы, а женщинам предписало не ездить без хиджаба, говорится в заявлении министерства призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного.
В заявлении отмечается, что женщины не могут ездить в общественном транспорте без хиджаба, они также не могут ездить без сопровождения родственников на расстояние более 78 километров.
Ранее телеканал Kabul News информировал, что талибы запретили включать музыку в автомобилях и возить женщин без хиджаба.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул.
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