Ученые оценили опасность штамма омикрон

Исследования ученых Ливерпульского университета дают возможность предполагать, что штамм «омикрон» более заразен, однако его клинические последствия менее опасны, следует из препринта исследования, опубликованного на платформе BioRxiv.

Ученые отмечают, что в данный момент главный вопрос, на который необходимо ответить, — тяжесть протекания болезни, вызываемого штаммом «омикрон», по сравнению с другими вариантами.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, биологи Ливерпульского университета заразили подопытных мышей вариантами Pango B, «омикрон» и «дельта».

Исследование показало, что у мышей, инфицированных «омикроном», клинические последствия были менее тяжелыми по сравнению с животными, которые были заражены вариантами Pango B и «дельта». Кроме того, они восстановились быстрее, а содержание вируса, как в верхних, так и в нижних отделах респираторной системы, у мышей, зараженных «омикроном», было меньше.

Ученые полагают, что антигенная разновидность «омикрона» от предыдущих вариантов COVID-19 означает необходимость изменения в существующих вакцинах, чтобы смягчить негативное влияние от высокой трансмиссивности варианта.

«Тем не менее, возможно, эта мера будет слишком запоздалой, чтобы сдержать распространение „омикрона“. Результаты исследования, проведенного на животных, дают возможность предполагать, что клинические последствия инфицирования „омикроном“ менее тяжелые, но его высокая трансмиссивность может создать нагрузку на систему здравоохранения, даже если будет госпитализирована меньшая часть инфицированных пациентов», — говорится в статье.