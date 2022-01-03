Объем экспорта Турции в 2021 году достиг рекордных значений

Объем экспорта Турции в 2021 году составил $225,36 млрд, что стало абсолютным рекордом для страны. Об этом сообщил в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«По сравнению с предыдущим годом в 2021 году объем экспорта вырос на 32,9% и составил $225,36 млрд. Это рекорд», — заявил президент в Стамбуле. Трансляция велась на его странице в Twitter.
По словам Эрдогана, «объем внешней торговли Турции вырос с $87,6 млрд в 2002 году до $496,7 млрд в 2021 году». «Дефицит внешней торговли Турции сократился на 7,8% по сравнению с предыдущим годом — до $45,9 млрд долларов, а отношение экспорта к импорту выросло до 83,1%. Экспорт Турции в страны Южной Америки вырос на 86,6%, в страны Европы вне ЕС — на 29%, страны Ближнего и Среднего Востока — на 22,6%, Северной Африки — на 44,8%», — добавил турецкий лидер.
Кроме того, Эрдоган выступил с утверждением, что «Турция впервые стала страной, которая управляет кризисами и даже превращает их в возможности, а не гнется под их воздействием».
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