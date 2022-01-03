Глава Минздрава Франции считает, что «омикрон» может стать последней волной коронавируса

Существует вероятность, что, получив штамм коронавируса «омикрон», человечество столкнулось с «последней волной» COVID-19. Об этом в интервью радиостанции France Inter заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

«Учитывая уровень заражения в нашей стране и на планете, вполне вероятно, что мы все приобрели какую-то форму иммунитета или путем вакцинации, или инфекцией, или и тем, и другим», — министр.

По его словам, в ближайшие дни уровень заражений будет расти, потому что «скорость циркуляции „омикрона“ очень высока по всей планете» и что власти «никогда не регистрировали столько заражений во всем мире».

Во Франции уровень заражений превысил рекордные 200 тыс. человек в сутки. При этом около 20 тыс. инфицированных коронавирусом находятся сейчас в больницах.

Веран пояснил, что заразившиеся «омикроном» дают основную популяцию больных, находящихся в обычных палатах, а реанимации и палаты интенсивной терапии населяют в основном заразившиеся предыдущим штаммом — «дельта».

Всего с начала эпидемии во Франции диагностировали более 9 млн случаев COVID-19, умерли после заражения 120,6 тыс. человек (данные ВОЗ). При этом 72% французов уже получили полную дозу прививки против COVID.