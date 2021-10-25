ЕС выделил Украине 600 млн евро

Европейская комиссия от имени Европейского Союза выплатила Украине EUR600 млн в виде макрофинансовой помощи, говорится в сообщении, распространенном в понедельник.
«Это второй и последний транш в рамках текущей программы макрофинансовой помощи Украине после первой выплаты 600 миллионов евро в декабре 2020 года. Благодаря этой выплате непогашенная сумма кредитов Украине в рамках ее многочисленных программ макрофинансовой помощи достигает 4,4 миллиарда евро», — отмечают в Еврокомиссии.
Комментируя выплату, исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис сказал: «Мы поддерживаем Украину с помощью программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 миллиарда евро. Второй транш в размере 600 миллионов евро, выделенный сегодня, является явным признаком поддержки ЕС программы реформ в Украине». «Украина приложила значительные усилия для выполнения условий программы, а также добилась удовлетворительного прогресса с Международным валютным фондом», — отметил он.
При этом вице-президент Еврокомиссии выразил уверенность, что Европейский союз, предоставляя финансовую и техническую поддержку, «помогает улучшить уровень жизни украинского народа». «Оказывая сильную политическую поддержку, мы усиливаем интеграцию Украины с Европейским Союзом», — подчеркнул Домбровскис.
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