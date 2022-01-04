В США за сутки выявили более миллиона случаев COVID-19

Американские медики за последние сутки выявили свыше 1 млн случаев вызываемого коронавирусом заболевания в условиях распространения штамма "омикрон". Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, это максимальное количество за один день с начала пандемии.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован в последний день декабря, тогда медики выявили около 590 тыс. случаев заражения коронавирусом.
Публикуемые данные могут не отражать реальную ситуацию, так как многие американцы сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты ведущим статистику ведомствам, отмечает агентство Bloomberg.
С начала пандемии в США выявили более 56 млн случаев заражения коронавирусом, от вызываемого им заболевания умерли свыше 820 тыс. человек.
Резкий рост заболеваемости в США в декабре привел к отмене авиарейсов, закрытию школ и офисов, переполнению больниц и нарушению цепочек поставок.
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