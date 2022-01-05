Украинцам обещают рекордно теплую погоду, а затем похолодание

В Украине 5 января пройдет дождь, местами со снегом, днем 4-9° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью с мокрым снегом; только в южной части без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура днем 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 10-13°», — говорится в сообщении.

В Карпатах днем сильный дождь; порывы ветра 25-28 м/с; температура днем 1-6° тепла. В столичном регионе в среду будет идти дождь, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с. В Киеве температура днем 6-8°, в области днем 4-9° тепла.

Синоптики прогнозируют 6 января ночью в западных, северных областях, днем в Карпатском регионе и большинстве центральных и восточных областей небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя (в Карпатах умеренный снег); на остальной территории без осадков. Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной и восточной части ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на крайнем юге местами 10-14° тепла.

На Рождество ночью в большинстве западных, северных и восточных областей местами пройдет небольшой снег, на остальной территории и днем в Украине без осадков. Температура ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в южной части ночью около 0°, днем 0-5° тепла. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. В западных и северных областях на дорогах местами гололедица.

На Киевщине ожидается 6 января ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. 7 января ночью местами небольшой снег, днем без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах местами гололедица.

Согласно прогнозу, в начале недели в Украине преимущественно без осадков, 9 января на Закарпатье и в Карпатах, ночью и на крайнем юге, днем и в северо-западных областях небольшой мокрый снег. Температура ночью 8 января 4-10° мороза, 9 января 1-7° мороза (на крайнем юге около 0°); днем от 3° мороза до 3° тепла, в Крыму 2-8° тепла; в северо-восточных областях ночью 7-12° мороза, днем 0-5° мороза.

На Киевщине осадки не прогнозируются. Температура ночью 8 января 5-10° мороза, 9 января 2-7° мороза, днем около 0°.