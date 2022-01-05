В Алма-Ате митингующие отобрали у полиции оружие

Митингующие в Алма-Ате отобрали у полиции огнестрельное оружие, щиты и дубинки, передает корреспондент РИА Новости.

Полиции в городе не наблюдается, несколько тысяч митингующих собираются в центре, они держат в руках металлические пруты, у некоторых с собой огнестрельное оружие.

Ранее в среду митингующие ворвались в городскую администрацию Алма-Аты и подожгли ее, а затем заняли резиденцию президента Казахстана.

Также сообщается, что офис представительства телеканала «Мир» разгромлен во время беспорядков, а оборудование уничтоженою. В городе не работают сотовая связь, интернет и телевидение.