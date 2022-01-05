Протестующие захватили аэропорт Алма-Аты

Демонстранты захватили аэропорт Алма-Аты, со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщил портал Orda.kz.

По предварительным данным, в аэропорту находятся около 45 протестующих. С их приходом сотрудники покинули аэропорт. Пассажиров в терминале не было, их заранее эвакуировали.

«Вывели их через 11-е ворота. Как раз в тот момент прилетел самолет. Военные покинули аэропорт, но мы не знаем, когда они ушли. Их сейчас там нет. Сотрудники аэропорта своими силами эвакуировали пассажиров», — сказали в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Алма-Аты — крупнейший в Казахстане.