ВОЗ не исключает появления новых вариантов коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает, что «омикрон» станет последним вариантом коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

«Хотелось бы, чтобы это был последний вариант, но, мне кажется, в настоящее время это маловероятно, — отметил он. — Мы наблюдаем высокий уровень инфицирования и высокий уровень передачи „омикрона“. Есть также большие проблемы с иммунизацией — миллиарды людей по всему миру еще не получили прививку».

«Поэтому, к сожалению, есть еще множество возможностей для распространения вируса и появления новых вариантов, — констатировал специалист. — Мы надеемся, что этого не произойдет, но в настоящее время мы не прилагаем достаточно усилий, чтобы предотвратить такое развитие событий».