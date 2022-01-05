«Буду действовать жестко»: президент Казахстана Токаев обратился к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности республики, который до этого возглавлял Нурсултан Назарбаев.

О таком решении глава государства объявил во втором за сутки обращении к нации на фоне массовых беспорядков.

Он объявил, что в результате протестов есть погибшие среди сотрудников силовых органов, поэтому власть отныне намерена максимально жестко действовать по отношению к нарушителям.

Токаев заявил, что при любых обстоятельствах будет находиться в столице республики.

«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными», — сказал Токаев.

Также Токаев заявил, что скоро выйдет с новым пакетом предложений по урегулированию кризиса.

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.