«Буду действовать жестко»: президент Казахстана Токаев обратился к нации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что с сегодняшнего дня он возглавляет Совет безопасности республики, который до этого возглавлял Нурсултан Назарбаев.
О таком решении глава государства объявил во втором за сутки обращении к нации на фоне массовых беспорядков.
Он объявил, что в результате протестов есть погибшие среди сотрудников силовых органов, поэтому власть отныне намерена максимально жестко действовать по отношению к нарушителям.
Токаев заявил, что при любых обстоятельствах будет находиться в столице республики.
«Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность — быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными», — сказал Токаев.
Также Токаев заявил, что скоро выйдет с новым пакетом предложений по урегулированию кризиса.
Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.
Токаев ввел в столице страны Нур-Султане, городе республиканского значения Алматы, а также в Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.
Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.
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