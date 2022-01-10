Токаев оценил экономический ущерб от беспорядков в Казахстане в $2-3 млрд

Экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев в разговоре с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, который состоялся в понедельник в режиме видеоконференции.
«Президент назвал произошедшие трагические события беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность. Он добавил, что насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1 300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин», — говорится в сообщении пресс-службы главы государства, опубликованном на его сайте. «По оценке Касым-Жомарта Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить $2-3 млрд», — отмечается в релизе.
По словам Токаева, иностранные боевики, преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан, а также с Ближнего Востока участвовали в массовых беспорядках в Казахстане.
«У меня нет никаких сомнений, что это была террористическая атака, — говорится в сообщении пресс-службы главы казахстанского государства, опубликованном на его сайте. — Хорошо организованный и подготовленный акт агрессии против Казахстана с участием иностранных боевиков преимущественно из центральноазиатских стран, включая Афганистан. Там также были боевики из Ближнего Востока». «Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция», — приводит слова президента Казахстана его пресс-служба.
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