Иностранные войска в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям

Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстане не будут привлекаться к оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

«По договоренности с казахстанской стороной военнослужащие коллективных миротворческих сил ОДКБ не привлекаются к проводимым оперативно-боевым мероприятиям местных правоохранительных органов и армейских подразделений по наведению законности и правопорядка в стране», — отметили в ведомстве.

В российском Минобороны заявили, что прибывшие в Казахстан подразделения коллективных миротворческих сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач. «Подразделения миротворческого контингента выполняют задачи по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры», — добавили в ведомстве.