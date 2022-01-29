Эрдоган уволил главу статистического ведомства из-за данных по инфляции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправил в отставку главу национального статистического агентства Саита Эрдала Динчера после публикации данных по безработице и инфляции в стране, передает TELE1 со ссылкой на президентский указ.
Кроме того, агентство долгое время не раскрывает статистику миграции и смертности, сообщает телеканал.
Согласно данным агентства, показатель инфляции в Турции по итогам 2021 года достиг 36,1%, что стало рекордом за последние 19 лет. При этом уровень безработицы, согласно последним данным от ноября 2021 года, сохранился на уровне 11,2% с учетом сезонных факторов.
В декабре 2021 года Эрдоган уволил с должности министра финансов Лутфи Элвана на фоне падения курса лиры. Турецкая лира в январе 2021 года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар. За год она подешевела на 60%, причем более 40% стоимости потеряла в декабре. Таким образом, курс валюты снизился до исторического минимума. Reuters писал, что в последние годы турецкая лира показывает худшие результаты в сравнении с валютами других развивающихся государств.
Из-за роста инфляции Эрдоган объявил о новых мерах по снижению волатильности лиры. «Отныне никому из наших граждан не нужно будет переводить свои депозиты с турецкой лиры на иностранную валюту из-за опасений, что колебания обменного курса могут свести на нет прибыль от процентных выплат», — говорил он, отмечая, что, если доход по депозиту в лирах будет ниже, чем по текущему курсу доллара, гражданам будут платить компенсацию. Он призвал население, имеющее накопления в долларах, переводить их в лиры для поддержки национальной экономики.
Эрдоган заверял, что волатильность может скоро остановиться и тогда инфляция в стране упадет в течение нескольких месяцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016