Охрана ряда стратегических объектов Казахстана передана военным ОДКБ

В Казахстане выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов, доложили президенту страны Касым-Жомарту Токаеву на заседании оперативного штаба в воскресенье.

«Правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов», — говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.

«Силовыми структурами продолжается „зачистка“ населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз», — отмечается в сообщении.