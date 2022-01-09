Войти
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием
позиция
Байден назвал прошлогодний штурм Капитолия вооруженным восстанием
Трамп назвал Twitter позором демократии
резонанс
Трамп назвал Twitter позором демократии

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В Кремле анонсировали встречу лидеров стран ОДКБ

325
В Кремле анонсировали встречу лидеров стран ОДКБ

Лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в формате видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да. Готовимся в понедельник», — ответил представитель главы государства на вопрос о возможности проведения саммита 10 января.

Президент России Владимир Путин днем ранее — 8 января — провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, он сейчас занимает пост председателя ОДКБ. Пресс-служба Кремля сообщила, что с инициативой о проведении онлайн-встречи Совбеза ОДКБ в «самое ближайшее время» выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Пашинян заверил Путина, что Ереван займется организацией видеоконференции.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По официальным данным, погибли 16 силовиков и не менее 26 протестующих, задержаны 5,8 тыс. человек.

Токаев обратился к ОДКБ с просьбой помочь в урегулировании ситуации 5 января. Он рассказал, что в стране действуют подготовленные за рубежом «террористические банды», с которыми силовики ведут бои, и назвал происходящее «внешней агрессией».

Читайте также: Охрана ряда стратегических объектов Казахстана передана военным ОДКБ

В ОДКБ помимо России, Армении и Казахстана входят Беларусь, Киргизстан и Таджикистан. Ст. 4 Договора об ОДКБ предусматривает оказание участниками помощи (в том числе военной) государству, подвергшемуся агрессии извне. США заявили о наличии «вопросов» относительно законности обращения к ОДКБ на фоне акций протеста.

ОДКБ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 9 января 2022
Суббота, 8 января 2022
Пятница, 7 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016