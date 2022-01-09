В Кремле анонсировали встречу лидеров стран ОДКБ

Лидеры стран Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) встретятся 10 января в формате видеоконференции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да. Готовимся в понедельник», — ответил представитель главы государства на вопрос о возможности проведения саммита 10 января.

Президент России Владимир Путин днем ранее — 8 января — провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, он сейчас занимает пост председателя ОДКБ. Пресс-служба Кремля сообщила, что с инициативой о проведении онлайн-встречи Совбеза ОДКБ в «самое ближайшее время» выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Пашинян заверил Путина, что Ереван займется организацией видеоконференции.

В Казахстане со 2 января продолжаются протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. По официальным данным, погибли 16 силовиков и не менее 26 протестующих, задержаны 5,8 тыс. человек.

Токаев обратился к ОДКБ с просьбой помочь в урегулировании ситуации 5 января. Он рассказал, что в стране действуют подготовленные за рубежом «террористические банды», с которыми силовики ведут бои, и назвал происходящее «внешней агрессией».

В ОДКБ помимо России, Армении и Казахстана входят Беларусь, Киргизстан и Таджикистан. Ст. 4 Договора об ОДКБ предусматривает оказание участниками помощи (в том числе военной) государству, подвергшемуся агрессии извне. США заявили о наличии «вопросов» относительно законности обращения к ОДКБ на фоне акций протеста.