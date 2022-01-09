Американские военные обустраивают нефтеперерабатывающий завод в сирийской провинции

Американские военные, присутствующие на территории Сирии, обустраивают нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) на территории северо-восточной сирийской провинции Хасеке. Об этом в воскресенье сообщило сирийское информационное агентство SANA.
По его данным, «силы США в сотрудничестве с курдским альянсом „Силы демократической Сирии“ (СДС) устанавливают НПЗ в районе нефтяного месторождения Румейлан в Хасеке». Как указывает агентство, производительность завода составит 3 тыс. баррелей в сутки.
Большая часть сирийских провинций Хасеке, Дейр-эз-Зор и Ракка, расположенных на востоке и северо-востоке страны, в настоящее время контролируется курдским альянсом СДС, которому оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. Четыре из них находятся рядом с нефтяными месторождениями в Дейр-эз-Зоре, еще пять — в соседней провинции Хасеке, которая считается житницей Сирии.
Администрация Асада рассматривает вооруженное присутствие США как незаконную оккупацию.
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