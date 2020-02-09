Около 4500 человек перешли границу из Казахстана в Кыргызстан

По данным на вечер, 8 февраля, из Казахстана в Кыргызстан через границу перешли около 4500 человек.
Об этом сообщает Кыргызская редакция Радио Азаттык.
В пограничной службе Кыргызстана отметили, что всех прибывающих из Казахстана на границе проверяют тепловизором на наличие симптомов коронавируса. Отмечается, что основная часть прибывающих — женщины, дети и пожилые люди.
На подступах к КПП с кыргызстанской стороны местные жители организовали пункты горячего питания для прибывающих из Казахстана.
В ночь на 8 февраля в нескольких селах Кордайского района произошли массовые беспорядки. Сёла Сортобе и Масанчи были оцеплены полицией и военными.
По рассказам жителей, вечером в пятницу несколько сотен неместных мужчин приехали в сёла, значительную часть населения которых составляют этнические дунгане, и атаковали сельчан, подожгли дома, магазины, принадлежащие дунганам, разгромили автомобили. До этого получила распространение информация о предполагаемом локальном конфликте между жителями.
Вечером 8 февраля власти объявили чрезвычайную ситуацию «техногенного характера местного масштаба».
Как сообщалось, в ходе конфликта погибли 10 человек, 40 получили различные ранения. Среди погибших есть сотрудник полиции.
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