В Казахстане до сих пор не работают два аэропорта

Все аэропорты Казахстана, за исключением воздушных гаваней Алматы и Талдыкоргана (на юге Казахстана), работают в штатном режиме, говорится в сообщении комитета гражданской авиации страны.

Ожидается, что работа этих двух аэропортов возобновится после стабилизации ситуации.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ для автотранспорта. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. В Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие.

Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.