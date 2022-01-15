Токаев приказал создать в Казахстане силы спецопераций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам совещания с руководителями силовых структур дал поручение по реформированию системы национальной безопасности и созданию Сил специальных операций (ССО) в стране. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Кроме того, Токаев поручил установить количество погибших среди населения в ходе беспорядков в Казахстане и разработать новую нормативную базу для координации действий силовиков в критических ситуациях.
«Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и проведения следственных действий», — отметили в пресс-службе.
Протесты в Казахстане начались в начале этого года после двукратного подорожания сжиженного газа. Через несколько дней стихийные митинги вылились в столкновения с сотрудниками силовых структур, захват административных зданий и мародерство.
На фоне этого Токаев ввел чрезвычайное положение и объявил о начале антитеррористической операции, причем были привлечены войска ОДКБ.
По данным властей, от беспорядков в стране пострадали около 1300 предприятий и организаций, более 100 торговых центров и банков, сожжено примерно 500 полицейских машин, а общий экономический ущерб может составить $2–3 млрд. За медицинской помощью обратились 2265 человек. Точное количество погибших неизвестно.
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