Путин обещает вывести свои войска из Казахстана

Воинский контингент будет находиться в Казахстане ограниченный период, после выполнения функций он будет выведен из страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в понедельник на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщают российские СМИ.

Путин назвал миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане исключительно своевременной и легитимной. ОДКБ в случае с Казахстаном показала на деле свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно, сказал российский лидер.

Как отметил президент РФ, угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а внешними и внутренними деструктивными силами. «Мы понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы», — сказал российский лидер.

По его словам, Казахстан столкнулся с международным терроризмом. В Казахстане якобы применялись известные по «майдану» технологии силовой информационной поддержки беспорядков, сказал он. Путин заявил о своем полном согласии с утверждением, что Казахстан в ходе беспорядков подвергся агрессии.

Ситуация в Казахстане постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков, сказал Путин. Он уверен, что уже в ближайшее время совместными усилиями ситуация по всему Казахстану будет стабилизирована. Путин уверен, что власти Казахстана сделают все для налаживания нормальной работы правоохранительных органов и экономики страны. «В этом ни на секунду не сомневаюсь», — сказал глава российского государства.