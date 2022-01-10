Столтенберг не верит в быстрый успех переговоров с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что не стоит ожидать решения всех спорных с Москвой вопросов на предстоящих встречах США и России, а также в рамках Совета НАТО-России и ОБСЕ.

«Я не думаю, что мы можем ожидать на этих встречах решения всех вопросов... Нереалистично ожидать, что по окончании всех намеченных на эту неделю встреч проблемы будут урегулированы», — отметил Столтенберг.

«Мы надеемся на то, что сможем договориться по поводу дальнейших действий, по поводу проведения ряда встреч», — сказал генсек.

Столтенберг добавил, что приветствует переговоры Вашингтона и Москвы в Женеве, проходящие в понедельник, а также проведение 12 января встречи в рамках Совета НАТО-России и контакты ОБСЕ и России позднее на этой неделе.

«Я действительно надеюсь, что есть реальное желание с обеих сторон, с российской и со стороны НАТО, участвовать в процессе, который может предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе», — подчеркнул генсек НАТО.