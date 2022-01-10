В Кремле признали отсутствие прогресса на прошедшей встрече советников «нормандского формата»

В Кремле сообщили об отсутствии прорывов в ходе недавних консультаций советников в «нормандском формате», в которых с российской стороны участвовал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
«Насколько я понимаю, там ни о каких прорывах или о каком-то серьезном продвижении речь не идет. Сам по себе факт разговора, конечно, позитивен, но субстанция, содержание переговоров по-прежнему, конечно, скорее относятся к категории сложных и буксующих вопросов», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
6 января политические советники лидеров стран-участниц «Нормандского формата» — внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер и дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн побывали в Москве, где встречались с замруководителя администрации президента РФ Козаком. После встречи с политсоветниками «Нормандского формата» Козак заявил, что «все, и новое правительство Германии, и прежнее руководство Франции, подтвердили свою приверженность „минским соглашениям“, их безальтернативность». По его словам, «параллельные форматы переговоров создавать вредно».
Говоря о встрече, Казак отметил, что это были «краткие установочные переговоры», в том числе для того, чтобы ознакомить с проблематикой новое правительство Германии. «Обсудили целый ряд практических шагов, договорились по планам о дальнейших контактах с участием украинского руководства», — сказал Козак.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил ранее, что Плетнер и Бонн на текущей неделе приедут в Киев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016